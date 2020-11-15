15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması - Son Dakika

15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması

15.11.2020 16:46
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Çin'in de aralarında bulunduğu Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Anlaşması'nı imzaladı.

Çin'in de aralarında bulunduğu Asya-Pasifik bölgesindeki 15 ülke dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Anlaşması'nı imzaladı. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 37'inci Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) görüşmesinde sekiz yıl süren müzakerelerin ardından uzlaşma sağlanarak, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması imzalandı. RCEP bünyesinde ASEAN üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam ile birliğin diyalog ortakları Avustralya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda yer alıyor.

15 Asya-Pasifik ülkesi anlaşma gereğince gelecek yıllarda aralarında uygulanan gümrükleri kademeli olarak azaltacak; ortak ticaret kuralları sayesinde lojistik kolaylaştırılacak. Anlaşma ticaret, hizmetler, yatırımlar, e-ticaret, telekomünikasyon ve telif hakları gibi alanları kapsıyor. 2 milyar 200 milyon tüketicinin bulunduğu dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesinin gayrisafi yurtiçi hasıla toplamı, düyanın gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 30'u dolayında. Anlaşmanın yakın bir tarihte imzacı ülkelerde onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylelikle Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ilk kez aynı anda bir serbest ticaret anlaşmasının tarafı olduğuna da dikkat çekiliyor.

Görüşmede konuşan Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, RCEP anlaşmasını büyük bir dönüm noktası olarak niteleyerek, "8 yıl boyunca yapılan 46 müzakere ve 19 bakanlık düzeyinde görüşmelerin ardından bugünlere geldik. Bu süreçte yorulmadan çalışan ilgili ülkeler ve bakanların çabalarına çok minnettarım" dedi. Ev sahibi ülke Vietnam'ın başbakanı Nguyen Xuan Phuc ise anlaşmanın imzalanmasının "bölgedeki ülkelerin ekonomik liberalleşmeyi ve entegrasyonu güçlendirmek istediğinin bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

Yeni serbest ticaret anlaşmasının, dünyanın en hızlı ekonomik büyümesine sahip olan bölgesinde Çin'in konumunu ve nüfuzunu güçlendirmesi bekleniyor.

dpa,Reuters/BÖ,JD

(c)

15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Vietnam, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Ekonomi 15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması - Son Dakika Ekonomi


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