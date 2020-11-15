15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı - Son Dakika
BBC

15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

15.11.2020 16:27
15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı, System.String[]

15 ülke, küresel ekonominin neredeyse üçte birini kapsayan, dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturdu.

15 ülke, küresel ekonominin neredeyse üçte birini kapsayan, dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturdu.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCP) 10 Güneydoğu Asya ülkesinin dışında, Güney Kore, Çin, Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor.

Blok, Çin'in bölgede büyüyen nüfuzunun bir parçası olarak görülüyor.

Anlaşmada rakip Asya-Pasifik ticaret paktından 2017'de çekilen ABD yer almıyor.

Başkan Donald Trump, işbaşına gelmesinden kısa süre sonra Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) ülkesini çekmişti. Anlaşmada 12 ülke yer alıyor ve Trump'ın halefi Barack Obama tarafından, Çin'in bölgede büyüyen gücünü dengeleyeceği gerekçesiyle destekleniyordu.

RCP müzakereleri 8 yıl sürdü. Anlaşma en sonunda Vietnam'ın ev sahipliği yapıtğı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesinde düzenlenen sanal törenle imzalandı.

Liderler uzlaşmanın, koronavirüs salgınından sonra ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını umuyor.

Hindistan da anlaşmanın bir parçasıyı, ancak düşük gümrüklerin yerel üreticilere zarar vereceği kaygısıyla, geçen yıl çekildi.

Anlaşmaya imza koyan ülkeler, kapının gelecekte Hindistan'a açık kalacağını belirtti.

RCEP 20 yıl içinde bir dizi ithalat vergisinin kaldırılmasını öngörüyor. Fikri mülkiyet hakları, telekomünikasyon, mali hizmetler, e-ticaret ve profesyonel hizmetler konusunda da kurallar söz konusu.

RCEP üyeleri dünya nüfusunun neredeyse üçte birini, küresel üretimin de yüzde 29'unu oluşturuyuor.

15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya, Yeni Zelanda, Asya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı - Son Dakika Dünya

BBC

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