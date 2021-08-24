15 ülkeden 40'a yakın sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri sergiledi - Son Dakika

15 ülkeden 40'a yakın sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri sergiledi

GAZİANTEP - 15 Ülkeden yaklaşık 40 sanatçı pandemi döneminde çizdiği resimleri Gaziantep'te 'Pandemi döneminde sanat' isimli etkinlikte sergiledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen 'Pandemi Döneminde Sanat' etkinliğine 15 ülkeden 40'a yakın sanatçı katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar salonunda düzenlenen sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"15 ülkeden 40 sanatçı var"

Sergiye katılan Suriyeli Ressam Dırbas Barazi, "15 ülkeden 40 sanatçı katıldı bu sergiye, sanatçılar pandemi döneminde çizdiği tabloları burada sergiliyor. Almanya, Irak, Filistin başta olmak üzere 15 ülkeden katılım var" dedi.

Emal Halebi ise, "Bu sergiyi korona virüs döneminde biz sanatçılar ne yaptık ne çizdik onu paylaşmaya geldik. Benimde iki tablom var. biri kalbin yıkanması var. anlamı insanların önce kalbini temizlemesi gerekiyor" diye konuştu.