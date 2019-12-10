15 ülkeden izleyici Tarkan'a geliyor

Elexus Hotel'de sahneye çıkacak Megastar'ı Almanya, Rusya, İngiltere, Belçika ve Azerbaycan başta olmak üzere 15 ülkeden gelen binlerce kişi izleyecek. Tarkan, yeni yıl için özel olarak hazırladığı sahne şovuyla sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşatacak.