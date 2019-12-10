Son Dakika Haberleri: 15 ülkeden izleyici Tarkan'a geliyor
Son Dakika Magazin 15 ülkeden izleyici Tarkan'a geliyor - Son Dakika Magazin

15 ülkeden izleyici Tarkan'a geliyor

6 saat önce

Elexus Hotel'de sahneye çıkacak Megastar'ı Almanya, Rusya, İngiltere, Belçika ve Azerbaycan başta olmak üzere 15 ülkeden gelen binlerce kişi izleyecek.

15 ülkeden izleyici Tarkan'a geliyor, System.String[]

Elexus Hotel'de sahneye çıkacak Megastar'ı Almanya, Rusya, İngiltere, Belçika ve Azerbaycan başta olmak üzere 15 ülkeden gelen binlerce kişi izleyecek. Tarkan, yeni yıl için özel olarak hazırladığı sahne şovuyla sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Almanya, Tarkan, Rusya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Dolar son 1,5 ayın en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Trafik polisi hareket halindeki araca binerek sürücüyü durdurdu Rusya'da metro istasyonlarındaki tuvaletlere kamera takıldı TÜSİAD'ın konferansında çeviri krizi! Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı kürsüden indi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 16:20:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 ülkeden izleyici Tarkan'a geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]