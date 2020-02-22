15 ülkeden kardiyolog ve nörologlar Ürgüp'te buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 ülkeden kardiyolog ve nörologlar Ürgüp'te buluştu - Son Dakika

15 ülkeden kardiyolog ve nörologlar Ürgüp'te buluştu

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çeşitli ülkelerden periferik arter hastalıkları uzmanlarının katılımıyla "Gelişmiş İnme ve Çevresel Gelişimler Kursu (ASPİC2020)" düzenleniyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çeşitli ülkelerden periferik arter hastalıkları uzmanlarının katılımıyla "Gelişmiş İnme ve Çevresel Gelişimler Kursu (ASPİC2020)" düzenleniyor.

İlçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen, 15 ülkeden alanında tanınan 400 dolayında uzmanın buluştuğu kursta, katılımcılar yeni teknikleri tartışarak fikir alışverişinde bulunuyor.

Kurs kapsamında, Nevşehir ve Kayseri'deki iki hastanede damar tıkanıklığı bulunan 21 hasta ameliyat edilerek salondaki katılımcıların canlı yayınla izlemesi ve yöntemler konusunda görüş bildirmesi sağlanıyor.

Damar tıkanıklıklarında sert yapıya bürünen lezyonların elektroşok yöntemiyle ortadan kaldırılmasını sağlayan yeni nesil teknoloji sistemi "Skockwave IVL" Türkiye'de ilk kez kurs kapsamında gerçekleştirilen ameliyatta kullanıldı. Prof. Dr. Ömer Göktekin tarafından gerçekleştirilen ameliyat, salona yansıtılan ekrandan canlı olarak izlendi.

Sistemin tedarikçisi medikal firmasının genel müdürü Osman Sürücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulanan yöntemle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu hastanın damarındaki kireçleşmiş lezyonun şok dalgasıyla kırılması ve damarın gerçek çapına ulaşmasını sağlayacak bir işlemdir. Türkiye'de ilk defa bugün bir canlı vaka üzerinde uygulanıyor. Damardaki tıkanıklığı oluşturan lezyonlar bazen yumuşak olabiliyor, bu durumda balonla stent takılabilir. Ancak şu andaki vakanın damar yapısını başka türlü açma yolu sadece cerrahi müdahaledir. Halbuki bu sistemle çok daha kolay operasyon yapılıp hasta konforu artırılır."

ASPİC2020 Düzenleme Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ertan Vuruşkan da yaptığı açıklamada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin katılımcı kardiyolog ve nörologların mesleki anlamda gelişmelerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Hekimleri eğitmeyi, onlara meslek içi eğitim vermeyi, ileri teknikleri öğretmeyi amaçladıklarını dile getiren Vuruşkan, "Aynı zamanda Türkiye'de ciddi bir sorun olan kalp damar hastalıkları ve inme rahatsızlıklarının tedavisi ile ilgili nörologlarca eğitimler veriyoruz. Program çerçevesinde Kayseri ve Nevşehir'deki hastanelerin ameliyathanelerinde hocalarımızın yaptığı operasyonları canlı yayınla salondan takip ediyoruz ve tartışıyoruz." dedi.

ASPİC2020, yarın sona erecek.

15 ülkeden kardiyolog ve nörologlar Ürgüp'te buluştu

Nevşehir, Kayseri, Türkiye, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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