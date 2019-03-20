Son Dakika Haberleri: 15. Uluslararası Kar Film Festivali Başladı

15. Uluslararası Kar Film Festivali Başladı

53 dakika önce

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 15'incisi organize edilen Uluslararası Kar Film Festivali başladı.

15. Uluslararası Kar Film Festivali Başladı, System.String[]
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 15'incisi organize edilen Uluslararası Kar Film Festivali başladı. 4 gün sürecek olan Festival kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde, kısa film yarışmasının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasından önemli isimler öğrencilerle bir araya gelecek.

Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen festivalde açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci İspir, bu etkinliklerle sinema sanatının gelişmesine, genç sinemacıların yetişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "15 yıldır gerçekleştirdiğimiz kar film festivalinde özelde şehrimize genelde ise ülkemizde sinemaya duyulan ilginin gelişmesine katkı duymaya çalışmaktayız. Bu tür organizasyonları gerçekleştirmek için ciddi bir emeğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda değerli zamanlarını bizim için ayıran katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Belgesel, deneysel, kurgusal, reklam ve animasyon kategorileri olmak üzere toplam 5 dalda ödül alan filmlerin gösterimi ile devam eden festivalde Deliler film ekibinden senarist İbrahim Ethem Aslan ile oyuncu Safa Tabur öğrencilerle bir araya gelecek.

Açılış programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:46 Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi, Film Festivali, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu Yeni Zelandalı Hollywood Yıldızı Russel Crowe, Türk İşi Dondurma Filmine Destek Verdi "Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi Son Dakika! Marketlerin Kendi Ürünlerini Satmalarına Sınırlama Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 12:39:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15. Uluslararası Kar Film Festivali Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]