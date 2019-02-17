15. Uluslararası Kar Film Festivali'ne Doğru
1 saat önce
Atatürk Üniversitesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kar Film Festivali'ne başvurular başladı.
Atatürk Üniversitesi
tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Kar Film Festivali
'ne başvurular başladı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesince her yılın mart ayında düzenli gerçekleştirilen Uluslararası Kar Film Festivali için başvurular alınmaya başlandı.
Film oylamalarının "online" gerçekleştirileceği festivalde, kısa film yarışmasında kurmaca, belgesel, animasyon, deneysel ve kamu spotu olmak üzere toplam 5 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan filmler ödüllendirilecek.
Katılımcıların birden fazla kategoride yarışabileceği festivalde, seminer, atölye çalışmaları, film gösterimleri, film yarışması, oyuncu ve yönetmen söyleşileriyle farklı iletişim fakültelerinden gelen akademisyenlerin yer alacağı oturumlar yapılacak.
Yarışmacılar festivale 8 Mart
'a kadar üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:04 Kaynak: AA
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