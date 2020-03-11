15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru - Son Dakika

15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru

6 saat önce

"15'inci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali", Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru, System.String[]

"15'inci Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali", Muğla'nın Marmaris ilçesinde 13-31 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneğince yapılacak festivalin organizasyon komitesi başkanı ve sinema sanatçısı Selma Sonat, dernek lokalinde basın toplantısı düzenledi.

Festivalin 13 Mart'taki "Kadın İçinde Kadın" sergisi ve yazarların imza günü etkinlikleriyle başlayacağını belirten Sonat, "Festivale birçok sanat kuruluşu ve sanata duyarlı kurum katkı koyuyor. 15 yıldır sanatçı ve sanatseverlerin omuzladığı festivalimiz, bu yıl ülkeden ve dünyadan 150 ressam, şair, yazar, müzisyen ve tiyatro sanatçısının katılımıyla gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Selma Sonat, festival kapsamında "2'nci Uluslararası Marmaris Şiir Günleri", "Dünya Şiir Günü", "Altan Karındaş'a Saygı Gecesi" etkinliklerinin yapılacağını kaydetti.

Ülke ve dünyanın içinde bulunduğu tüm olumsuz koşulların sanatın ışığıyla aydınlığa çıkacağı umudunu taşıdıklarını dile getiren Sonat, "Bu yıl da tamamı halka açık ve ücretsiz olan etkinliklerimizi izlemeye, halkımızı ve Marmaris'imizi ziyaret eden tüm dünya insanlarını davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:56 Kaynak: AA
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