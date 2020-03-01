15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu başladı - Son Dakika
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15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu başladı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nun startını vererek, 10 kilometrelik halk koşusuna katıldı.

15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nun startını vererek, 10 kilometrelik halk koşusuna katıldı.


Antalya'nın fethinin 813. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu yapıldı. Antalya Kültür Parkı önünden başlayan koşuya, 40 ülkeden, 800 profesyonel sporcu ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlik kapsamında 42 kilometrelik maraton, 21 kilometrelik yarı maraton, tekerlekli sandalyeli engelliler, 10 kilometre ve takımlar koşuları gerçekleştirildi.


Yarışların startını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek verdi. Böcek'le birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da 10 kilometre koşusunda yerlerini aldılar. Etkinliğe katılan Antalyalılar Başkan Böcek'le bol bol fotoğraf çektirdi. Ay yıldızlı forması ile 10 kilometrelik halk koşusuna da katılan Başkan Muhittin Böcek, vatandaşlarla birlikte koşarak, heyecana ortak oldu.


2006 yılından bu yana yapılan, profesyonelleri ve amatörleri ülkenin önde gelen markaları ve 100'ü aşkın sivil toplum örgütünü aynı çatı altında buluşturan organizasyon, başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden gelen spor tutkunlarını Antalya'da bir araya getirdi.


250 firma ve toplamda ise 10 bin kişinin yarıştığı Runatolia'da bu yıl 15. yıla özel hem parkurda hem da yarış sonrasında sürpriz etkinlikler olacak. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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