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15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu
6 saat önce
Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi koştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:06 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi koştu.
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