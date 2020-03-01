15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu - Son Dakika
Son Dakika Spor 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu - Son Dakika Spor

15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi koştu.

Antalya'da düzenlenen 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 41 ülkeden yaklaşık 10 bin kişi koştu.

15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu Koşusu

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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