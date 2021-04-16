15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika

15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu gerçekleşti

16.04.2021 11:24
15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu gerçekleşti, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde, 15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Çevrimiçi Sempozyumu gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde, 15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Çevrimiçi Sempozyumu gerçekleşti.

Selçuk Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Azerbaycan Milli Tarih Müzesi, Termez Devlet Üniversitesi, Kuzey Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstitüsü ve Komrat Devlet Üniversitesi'nin iş birliği ile düzenlenen sempozyum kapsamında, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, İtalya, İran, Özbekistan, Moldova-Gagauzya, Arnavutluk gibi ülkelerden 40 civarında, Ülkemizin değişik üniversitelerinden ise 25 civarında tebliğ sunuldu. Ayrıca sempozyum sanat etkinlikleri kapsamında uluslararası Türk Sanatları Sergisi açıldı.

Sempozyum Eş Başkanı ve ADÜ Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, "Bilimsel ve sanatsal etkinliklerimizi yıllardır bir misyon gereği evlad-ı fatihan olan coğrafyalarda düzenledik. Ancak pandemi nedeniyle geçen yılki gibi bu yıl da çevrimiçi ortamda gerçekleştiriyoruz. Türkistan'dan Anadolu'ya ve dahi Balkanlara kadar yüzyıllardır devam eden kadim Türk tarihinin, kültürünün ve sanatının izleri siz değerli bilim-sanat insanlarınca ele alınacak sizleri çevrimiçi ortamda da olsa ağırlamaktan dolayı mutluyuz" dedi.

2021'in Unesco tarafından Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Ahi Evran Türkçe yılı ilan edildiğini sempozyumunda Yunus Emre ve Türkçe Yılı armağanı olarak hazırlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, "Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Türk beyliklerinin kurulmaya başladığı 13. yüzyıl ortalarından, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Orta Anadolu havzasında yaşamıştır. Hoca Ahmet Yesevi'nin Alperenlerinden olan Yunus Emre Türk tasavvuf edebiyatı sahasında kendine has bir tarzın kurucusudur" sözleri le Yunus Emre hakkında bilgi verdi ve Yunus Emre'nin dizelerini katılımcılarla paylaştı.

Türk Sanatı ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, "İlmi çalışmalarımıza her daim destek olan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e, iş birliği yaptığımız akademik kuruluşlara ve görev alan ekip arkadaşlarım ile değerli bilgi birikimlerini bu sempozyumda bizlerle paylaşacak olan katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuzey Makedonya Sosyo Kültürel Antropoloji Enstütüsü Direktörü ve Kuzey Makedonya Milletvekili Prof. Rubin Zemon, Moldova Gagauzya Türk Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergey Zahari ile Azerbaycan İlimler Akademisi Milli Tarih Müzesi Şube Müdürü Doç. Dr. Habibe Aliyeva konuşmalarında, tarihsel ve kültürel bağları olan Türkiye ile yıllardır bu etkinlikle birlikte iş birliği yaptıkları belirterek ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç'a teşekkür ettiler.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı Özel oturumu ile başlayan ve üç gün boyunca 11 oturumla devam eden Sempozyum, değerlendirme panelinin ardından sona erdi. - AYDIN

15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu gerçekleşti

Türk kültürü, Yunus Emre, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika


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