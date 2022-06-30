15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış - Son Dakika
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15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış

30.06.2022 13:51
15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış

Bursa'da 15 yaşındaki E.M.T. 18 yaşındaki B.Ç. ile "kız meselesi" sebebiyle kavga etti. Kavgada 18 yaşındaki genci bıçaklayan ve ağır yaralayan E.M.T yapılan işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'da aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan E.M.T. ve B.Ç. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M.T., yanında bulunan ekmek bıçağını B.Ç.'nin sırtına sapladı. Ağır yaralanan B.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, kullandığı bıçağı olay yerinde atan E.M.T., kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.Ç.'yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.M: T.'yi saklanmak için gittiği Çalı Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan ve polisteki ifadesinde "Kız meselesinden bıçakladım" dediği öğrenilen E.M.T., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Çocuk, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma 'kız meselesi' nedeniyle çıkmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış - Son Dakika
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