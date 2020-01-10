15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu

10 dakika önce

Türkiye Badminton Federasyonu'nun yurt içi 2020 faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi sona erdi.

15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'nın kadrosu belli oldu, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu'nun yurt içi 2020 faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi sona erdi.

Ankara'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleşen seçmede, 45 sporcu ay yıldızlı forma için mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular, Fransa'nın Lievin kentine düzenlenecek 15 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

15 Yaş Altı Milli Takım kadrosunda yer alan badmintoncular ise şöyle:

Erkekler

1. Buğra Aktaş

2. Berat Cambaz

3. Mehmetcan Töremiş

4. Kerem Acu

5. Arda Doğaç Atan

6. Veysel Taşdemir

Kızlar

1. Ravza Bodur

2. Tuğçe Damar

3. Şevval Naz Işık

4. Başak Seven

5. Sümeyye Tuncer

6. Sinem Yıldız


Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
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