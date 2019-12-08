Son Dakika Haberleri: 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 11 madalya
Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 11 madalya - Son Dakika Spor

15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 11 madalya

6 saat önce

Romanya'nın Budapeşte kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi.

15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 11 madalya, System.String[]

Romanya'nın Budapeşte kentinde düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi.

?3 gün süren şampiyonaya başta Türkiye olmak üzere Romanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan'dan 59 sporcu katıldı. 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'ndan Burak Mert Alkaya, Sudenaz Duyar, Cansu Erçetin, Miraç Kantar, Furkan Saraç ve İrem Uysal Türkiye'yi temsil etti.

Badminton Türk Milli Takımı sırasıyla; Yunanistan, Romanya B, Bulgaristan, Sırbistan ve finalde de Romanya'yı yenerek şampiyon oldu. Şampiyon milli takım altın madalyanın da sahibi oldu.

?Takım müsabakalarındaki başarılarının ardından ferdi müsabakalarda da aynı başarı ile yarışan Badminton Milli Takımı finalde 5 kategoride de madalya mücadelesi verdi. Mücadele sonunda Türk badmintoncular 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

?Ferdi müsabakalarda ise derece alan milli badmintoncular şöyle:

?Tek Erkekler: 1. Furkan Saraç, 2. Miraç Kantar, 3. Anıl Ulaç Atan

?Tek Bayanlar: 2. Cansu Erçetin, 3. Ravza Bodur

?Çift Erkekler:  1. Anıl Ulaç Atan - Miraç Kantar, 2. Furkan Saraç - Burak Mert Alkaya

?Çift Bayanlar:  1. Ravza Bodur - İrem Uysal, 2. Sudenaz Duyar - Cansu Erçetin

?Karışık Çiftler: 1. Burak Mert Aklaya - Sudenaz Duyar?

?Müsabaka neticesinde Milli Badmintoncularımız Balkanlardan ülkemize 11 madalya sevinci ile döndü.


Romanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda 11 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]