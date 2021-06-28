15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

Teknik direktörlüğünü Onur Zayim'in yaptığı ay-yıldızlıların kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlıklarını 2 Temmuz Cuma gününe kadar Riva'da sürdürecek.

Futbolda 15 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

Diego Costa ve Hulk ile anlaşma noktasına gelen Beşiktaş, bir de alternatif golcü getirmek istiyor