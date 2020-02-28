15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika Spor

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

6 saat önce

Kayseri ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı, System.String[]

Kayseri ev sahipliğinde 55 ilden 330 sporcunun katıldığı 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün sürecek şampiyonaya 55 ilden 330 sporcu katıldı. Sporcular şampiyonada dereceye girmek için ter döktü. Müsabakalar hakkında bilgi veren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Açılış seremonisi ile müsabakalara başladık. Bugün bizim için üzücü bir gün, şehitlerimize ciğerimiz yanıyor. Buna rağmen dik durmak zorundayız. Müsabakalara katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güreş müsabakalarından görüntü

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin konuşması

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş'ın konuşması


Kayseri, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye
Miçotakis: "Yunanistan sınırda hiçbir kaçak geçişe tahammül göstermeyecek" TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor ABD'den İdlib konusunda "Türkiye'ye destek" açıklaması

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Yaş Altı Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]