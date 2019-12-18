'15 yaş altı intiharları şüpheli ölüm olarak değerlendiriyoruz' - Son Dakika
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'15 yaş altı intiharları şüpheli ölüm olarak değerlendiriyoruz'

6 saat önce

HACETTEPE Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Doç. Dr. Gülin Evinç, 15 yaş öncesi intihar vakalarını 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

'15 yaş altı intiharları şüpheli ölüm olarak değerlendiriyoruz', System.String[]

HACETTEPE Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Doç. Dr. Gülin Evinç, 15 yaş öncesi intihar vakalarını 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiklerini söyledi. Evinç, "15 yaş altında ası, ateşli silah ya da kendini atma çok beklediğimiz bir şey değil" dedi.

Doç. Dr. Gülin Evinç, TBMM'de, Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan komisyonda sunum yaptı. Evinç, hastanelere başvurulan şüpheli çocuk ölüm vakalarında düşme, ev kazası olayları varsa cinayet araştırır gibi detaylı bir araştırma yapılması gerektiğini bildirdi. Doç. Dr. Gülin Evinç, 15 yaş öncesi intihar vakalarını 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirdiklerini kaydederek " Türkiye'de olan intiharların yüzde 3,8'i 15 yaş altı intihar. En fazla intihar 15-24 yaş aralığında gerçekleşiyor. 15 yaş üstü intiharlar ası, ateşli silahla daha sık gerçekleşiyor ve ölümle sonuçlanıyor. Ancak 15 yaş altında gerçekleşen intihar girişimlerinin kesin sonuçları ölüm olmuyor. Çünkü o yaş grubunda aileye kızgınlık oluyor, iki aspirin içiyor. Eğer kazayla başka bir ilaç içerse ölebiliyor. 15 yaş altı daha çok yardım çağrısı oluyor. 15 yaş altında ası, ateşli silah ya da kendini atma çok beklediğimiz bir şey değil" diye konuştu.

Doç. Dr. Gülin Evinç, intiharların yıllara göre artıp artmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Artış daha çok görüyoruz. İntihar bulaşıcı bir şeydir. Yakın aile üyelerinde böyle bir şey varsa olma ihtimali artar. Bir okulda bir çocuk intihar ediyorsa hemen o okula müdahale edilmeli. Çünkü bir kaç intihar vakası daha gelir arkasından. Akran şiddeti de çocuklarda önemli ölüm sebeplerinden biri olabiliyor. Ergenlerde özellikle daha fazla olabiliyor. Çünkü 12 yaş üzerinde arkadaş önemi artıyor. Ergenlikte arkadaşlar ayna görevini alıyor, 'nasıl biriyim' diyor. Akranlarından zorbalık görürse çocuk kendini değersiz hissediyor, içine kapanıyor bu nedenle intihara yöneliyor" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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