15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti - Son Dakika Spor

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti

6 saat önce

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İngiltere'yi 6-3 yendi.

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti, System.String[]

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İngiltere'yi 6-3 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Aslan Atay, 13. dakikada Muhammed Zişan Turan, 50. dakikada Hasan Berat Kayalı, 66. dakikada Semih Kılıçsoy, 79. dakikada Berkay Kençtemur ve 80+2. dakikada İnanç Gürbüz kaydetti.

İngiltere'nin golleri ise 38. dakikada Ronnie Stutter, 78. dakikada Tommy Bloxham ve 80. dakikada Ty Barnett'ten geldi.

İngiltere, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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