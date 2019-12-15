15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İngiltere'yi mağlup etti

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği İngiltere'yi 6-3 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de St. George's Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Aslan Atay, 13. dakikada Muhammed Zişan Turan, 50. dakikada Hasan Berat Kayalı, 66. dakikada Semih Kılıçsoy, 79. dakikada Berkay Kençtemur ve 80+2. dakikada İnanç Gürbüz kaydetti.

İngiltere'nin golleri ise 38. dakikada Ronnie Stutter, 78. dakikada Tommy Bloxham ve 80. dakikada Ty Barnett'ten geldi.