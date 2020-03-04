15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 9-13 Mart'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, teknik direktör Övünç Soykan Başar yönetimindeki milli takımın kamp kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:

Kaleciler: Arif Şimşir, Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir)

Defans: Arda Kırgıl, Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Arda Koyuncu, Cankut Kutlu (Medipol Başakşehir), Alperen Nehir (1. FC Heidenheim), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Hamza Baran Arıkan (Bursaspor), Emirhan Başyiğit (Demir Grup Sivasspor)

Orta saha: Furkan Yöntem, Muhammet Zişan Turan (Altınordu), Sergen Batın Kiradi (Adana Demirspor), Buğra Yıldırım (İttifak Holding Konyaspor), Berkay Kençtemur (Beşiktaş), Emirhan Acar (Akademie Tirol), Ahmet Necat Aydın (Fenerbahçe), Emirhan Kayar (Galatasaray)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Can Şen (Bursaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Batuhan Çelik (Medipol Başakşehir)

Milliler, 9 Mart'ta TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.