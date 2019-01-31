15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Rakibi İtalya

15 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, 12- 14 Şubat
tarihlerinde İtalya
ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Şubat Salı günü ve 14 Şubat Perşembe günü Coverciano Tesisleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
İtalya karşılaşmaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Şubat Cuma günü Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu
yönetimindeki millilerin İtalya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor
)
Defans: Kadir Yiğit
, Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar (Beşiktaş
), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can
Karıksız (Galatasaray
), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa
)
Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma
Aslan Gücü Spor), Efe Birinci, Salih Emin Sebetci (Trabzonspor
), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor
), Mustafa Erdilman (Antalyaspor
), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği
)
Forvet: Burak İnce (Altınordu
), Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Melih Bostan (Fenerbahçe
)