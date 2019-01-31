Son Dakika Haberleri: 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Rakibi İtalya

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Rakibi İtalya

1 saat önce

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12-14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak.

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Rakibi İtalya, System.String[]
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 12- 14 Şubat tarihlerinde İtalya ile deplasmanda iki hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, 12 Şubat Salı günü ve 14 Şubat Perşembe günü Coverciano Tesisleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya karşılaşmaları için aday kadroya davet edilen oyuncular, 8 Şubat Cuma günü Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki millilerin İtalya maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Bayram Kılıç (Osmanlıspor), Sacit Eren Nasuh (Bursaspor)

Defans: Kadir Yiğit, Kerem Kök (Bursaspor), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz, Harun Can Karıksız (Galatasaray), Mehmet Emin Kaburga (Kasımpaşa)

Orta saha: Adem Metin Türk (İstanbul Soma Aslan Gücü Spor), Efe Birinci, Salih Emin Sebetci (Trabzonspor), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mustafa Erdilman (Antalyaspor), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Melih Bostan (Fenerbahçe)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:56 Kaynak: AA

14 Şubat, Futbol, İtalya, Spor
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