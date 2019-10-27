Son Dakika Haberleri: 15 Yaş Altı Milli Takımımız, Çin'i 2-0 yendi! Turnuvada ikinci olduk...
Son Dakika Spor 15 Yaş Altı Milli Takımımız, Çin'i 2-0 yendi! Turnuvada ikinci olduk...

15 Yaş Altı Milli Takımımız, Çin'i 2-0 yendi! Turnuvada ikinci olduk...

58 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Medulin kentinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini 72. dakikada Batuhan Çelik ve 73. dakikada Muhammed Zişan Turan kaydetti.

15 Yaş Altı Milli Takımımız, Çin'i 2-0 yendi! Turnuvada ikinci olduk..., System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Medulin kentinde oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini 72. dakikada Batuhan Çelik ve 73. dakikada Muhammed Zişan Turan kaydetti.


Turnuvanın diğer maçında Hırvatistan, Avusturya'yı 2-0'la geçti. Bu sonuçların ardından milliler turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Hırvatistan üç galibiyetle turnuvanın birincisi oldu.


Milliler, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi Hırvatistan'a 2-1 yenilmiş, ikinci maçında ise Avusturya'yı 4-3 mağlup etmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hırvatistan, Avusturya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:33 
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