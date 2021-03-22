15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu - Son Dakika

15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

22.03.2021 09:27
15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu, System.String[]

Adana'da 15 yaşında başlık parasıyla evlendirilen bir kadın, 5. çocuğunu doğurduktan sonra ameliyathane kıyafetiyle sokakta bulundu. Belediye ekipleri tarafından bulunan kadının, 1 haftadır bu şekilde sokaklarda kaldığı ortaya çıktı.

Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana gelen olayda Seyhan Belediyesi ekipleri Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde üzerinde ameliyathane kıyafeti olan bir kadının yattığını fark etti.

POLİSE VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine ekipler olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediye görevlileri, bir taraftan da kadın ile konuşmaya çalıştı. Kadın, yeni doğum yaptığını bebeğine el koyduklarını kendisinin de hastaneden çıktığını, kalacak yeri olmadığı için bir haftadır burada yattığını söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadını kontrol edip herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirleyince polis, genç kadını alıp götürdü.

15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

15 YAŞINDA BAŞLIK PARASIYLA EVLENDİRİLDİ

İsminin Kader K. (25) olduğu öğrenilen genç kadının ifadesinde, 15 yaşında ailesinin kendisini başlık parası karşılığı evlendirdiğini, bu evlilikten 3'ü kız 4 çocuğu dünyaya geldiğini, ancak eşinin kendisini sürekli dövdüğü için doğuştan olan zeka geriliğinin arttığını, bu nedenle 1 yıl önce kocasının kendisini bıraktığını, annesinin evine döndüğünü, yaklaşık 10 ay önce de kaybolduğunu anlattığı öğrenildi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Kaybolduğu sırada hamile kalınca ailesinin kendisini istemediğini, hamile olduğu dönemlerde çoğu zaman sokaklarda kaldığı öğrenilen kadının Adana Şehir Hastanesi'nde dünyaya getirdiği kız çocuğuna bakamayacağı için bebeğin devlet korumasına alındığı, hastaneden taburcu olduktan sonra ailesine gitmeyip sokaklarda kalmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Genç kadın, polis tarafından ailesine teslim edilirken, bebeğin Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak sevgi evlerine yerleştirildiği öğrenildi.

15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu

Doğum, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu - Son Dakika


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