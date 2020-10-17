"15 yaşında bile menopoza giren hastalar var" - Son Dakika

"15 yaşında bile menopoza giren hastalar var"

17.10.2020 09:16

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, menopoz sürecindeki sıkıntıların giderilmesi ve kemik yoğunluğunun korunması daha da önem kazandı.

İnsan ömrünün uzamasıyla birlikte, menopoz sürecindeki sıkıntıların giderilmesi ve kemik yoğunluğunun korunması daha da önem kazandı. 18 Ekim Dünya Menopoz Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar "Kadınlarda ileri yaşlarda en önemli yaşam kaybı nedenlerinden biri kemik kırıkları. Bunun önüne geçmek için kadınların iyi kontrol edilmesi, menopozun mümkün olduğu kadar geciktirilmesi ve kadınların spor faaliyetlerinde bulunmaları gerekiyor" dedi. Prof. Dr. Erkut Attar ayrıca güncel tedavi teknikleriyle artık menopozun kadınların çocuk sahibi olmasına engel olmadığını belirtti.

TÜRKİYE'DE MENOPOZ YAŞI, ORTALAMA 51

Türkiye'de menopoz yaşının 51 olarak kabul edildiğini ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, "Menopoz hastalarında östrojenin azalmasıyla birlikte kemik erimesi görülüyor. Son dönemde hasta dostu, düşük dozda östrojen tedavileri uygulanabiliyor. Hastalar genellikle hormon replasman tedavisinden korkuyor. Ancak doktor kontrolü olduğu takdirde korkulmasına gerek yok." dedi.

"ERKEN MENOPOZ ÇOCUK SAHİBİ OLMAYA ENGEL DEĞİL"

Prof. Dr. Erkut Attar "Kariyer yapan ya da bir şekilde çocuk doğurmayan kadınlar var. Bu kadınlarda doğurganlığı korumak önemli. Yumurtaların dondurulmasıyla kadınların doğurganlığı korunabiliyor" diye konuştu.

15 yaşında erken menopoza girmiş hastalar da olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar sözlerine şunları ekledi: "Ailesinde erken menopoz öyküsü olan kadınların mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyorum. Burada önemli nokta farkındalık. Menopoz ilk belirti olarak adet düzensizliğiyle gelir. Ailelere de burada önemli görevler düşüyor. Eğer anne erken menopoza girdiyse kızının da doktor takibini ihmal etmemesi gerekiyor. Bugün çağdaş tıp ve teknolojiler sayesinde 17 yaşındaki bir kadına da 51 yaşındaki bir kadına da artılar katabiliyoruz."


15 yaşında bile menopoza giren hastalar var

Kadın Hastalıkları, Çocuk, Doğum, Kadın, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık '15 yaşında bile menopoza giren hastalar var' - Son Dakika

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