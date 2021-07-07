Üye Girişi
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk - Son Dakika

15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk

07.07.2021 11:12
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk, System.String[]

Eskişehirli 15 yaşındaki Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA tarafından dünya genelinde düzenlenen yarışmada 2 finalistten biri oldu.

Eskişehirli 15 yaşındaki Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA tarafından dünya genelinde düzenlenen yarışmada 2 finalistten biri oldu.

Eskişehir'de bulunan Borsa İstanbul Fen Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın düzenlediği yarışmada ilk Türk finalist oldu. Yarışma için ABD'nin 50 eyaletinden seçilen 50 öğrenci yarı finale kalırken, dünya genelinde ise 2 öğrenciye potansiyel finalist olma hakkı tanındı. Yarışmaya farklı ülkelerden yüzlerce başvuru yapılırken, belirlenen 2 potansiyel finalistten biri Eskişehirli Ahmet Ege Çarıkçıoğlu oldu. Amerikan Çok küçük yaşlardan beri astronomiye meraklı olan Çarıkçıoğlu, bu alanda onlarca kitap okurken, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen yarışmalara katılıyor. Özellikle bilim dalında özel tasarımlar yapan Çarıkçıoğlu, gelecekte Türkiye'yi gökbiliminde ileriye taşımayı hedefliyor.

ÖNCE BAŞARAMADI SONRA 2 FİNALİSTTEN BİRİ OLDU

15 yaşında uzay bilimine olan merakı nedeniyle arkadaş çevresinde de ilgi odağı olan Ahmet Ege Çarıkçıoğlu, NASA'da elde ettiği başarıyı anlattı. Çarıkçıoğlu, "İlk olarak ben gökbilimine çok meraklı bir insanım. Araştırmalarım sırasında bir habere denk geldim. Bu haberle geleceğin mühendisleri aracılığıyla NASA'nın sponsorluğunda gerçekleştirilen projeden bahsediyordu. Bu proje yarışmasında en son gönderilen NASA'nın Mars gezgini hakkında bir kompozisyon yazıp onu isimlendirmemiz isteniyordu. Ben ilk olarak yarışmaya katıldım ve verdiğim isim seçildi. Sonrasında aynı ismi 3 kişi verdi fakat isim verenlerden ilki bendim. O yüzden isim hakkı da doğal olarak bana ait oldu. Fakat finale maalesef kalamadım. Sonrasında gelişen olaylar beni daha çok tecrübelendirdi ve geliştirdi. Daha çok bilim-teknoloji üzerine araştırmalarda ve tasarım yarışmalarda bulundum. Bu tasarım yarışmalarında güzel dereceler elde ettim. Birinde Amerika'nın eyaletlerden seçilen toplam 50 kişilik bir birlik yarı finale kalacaktı. İki kişi de potansiyel finalist olarak seçilecekti. Ben bu 52 kişi arasında 2 potansiyel finalist olarak yer almaya başardım. 2 finalistten biri oldum yani. Toplamda 8 projem mevcut. Bu projelerimle hepsine başvurdum. Bu projelerimle halkımı temsil etmeyi başardım. Hepsi de kabul edildi. Seçilen ilk Türk olma başarısına eriştim. En başta gerçekten bu çok güzel bir başarı" şeklinde anlattı.

"ÜLKEMİN GÖZ BİLİMİNİ GERÇEKTEN YÜKSEK YERLERE GETİRMEK İSTİYORUM"

Okulda gördüğü dersler kapsamında yaptığı çalışmalarda da tasarım işini kendi üsteleyen genç Çarıkçıoğlu, hem okul hem okul dışı yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verirken, gelecekle ilgili planını şöyle anlattı:

"Yaptıklarımız arasında drone İHA'mız var. Sabit kanatlı İHA'mız var. Sonrasında NASA'daki yarışmalarda tasarlamış olduğum, Mars gezgenin tekerlek ve iskelet tasarımı var. Gelecekte ülkemin gökbilimini gerçekten yüksek yerlere getirmek istiyorum. Özellikle havacılık ve uzay alanında yaptığımız bu tasarım yarışmaları ve uçurma, sonrasında her safhasında gerçekleşen olaylarla okulumuza da destekledik. Hedef olarak havacılık ve uzayı alanında ülkemizi daha iyi yerlere getirmek ve uluslararası camiada da daha iyi yerlerde temsil etmek istiyorum."

(Moshıur Rahman- Abdullah Güçlü/İHA)

15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk
15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk

Amerika Birleşik Devletleri, Ahmet Ege, Türk, NASA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı 17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın 17:08 Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın Kahvede otururken bacağından yaralandı, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:01 Kahvede otururken bacağından yaralandı, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu 15:13 Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da         
17:26
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı         
16:59
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik Adana Demir'den olay yaratan Balotelli paylaşımı: İki deli bir araya gelmemeliydik         
15:27
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti         
13:46
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 17:55:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 yaşında NASA'nın yarışmasında finalist olan ilk Türk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement