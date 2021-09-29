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15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor - Son Dakika

15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor

29.09.2021 03:28

15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor Baba Mustafa Atıcı: "Kimse yorgun mermi diye isimlendirmesin;

15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor

Baba Mustafa Atıcı: "Kimse yorgun mermi diye isimlendirmesin; havaya sıkılan her mermi katil mermidir"

TRABZON - Trabzon'da yorgun mermi ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuğşa Atıcı'nın anne ve babası Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olayla ilgili ifade verdi.

Olay, 11 Ağustos tarihinde Ortahisar ilçesindeki Yeşilbük Mahallesinde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki Emir Yuğşa Atıcı dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a geldi. Fındık bahçesinde arkadaşları ile otururken bir anda aniden yere düşen Emir'in başından kan geldiği fark edildi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede 15 yaşındaki Emir'in maganda kurşununun hedefi olduğu belirlendi. Nereden atıldığı belli olmayan yorgun merminin sağ kulağının arkasından giriş yaparak, omuriliğine saplandığı tespit edilirken, Emir'in anne ve babası olayın faillerinin bulunmasını istiyor. Anne Asiye ve baba Mustafa Atıcı bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olayla ilgili ifade verirken, aile daha sonra Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ve Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Berrak Pınar Alioğlu ile birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Suçluların yakalanması ve havaya ateş edilmemesi konusunda duyarlılığın arttırılabilmesi için basın açıklaması düzenlediklerini belirten Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, "Havaya sıkılan bu mermilerin boşa gitmediğini, hayatlarını söndürdüğünü belirtmek için buradayız. Ağustos ayında, Emir havaya atılan kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Bunun acısını aile yaşıyor ama bizler de bu ülkenin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizin, çocuklarımızın bu nedenlerle yok olması dolayısıyla üzüntümüzü, tedirginliğimizi belirtmek için toplandık" diye konuştu.

"Atılan bu mermilerin hepsi bir başkasının hayatını söndürmeye adaydır"

Yorgun mermi olaylarında en çok zarar gören kesimin çocuklar olduğunu kaydeden Suiçmez, "Elbette bir yaşam hakkı ihlalidir ama bundan da ötesi bir çocuk hakkı ihlali olduğunu gördük. Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız Berrak Pınar Alioğlu, baromuz adına gönüllü olarak bu dosyayı takip ediyor. Yorgun mermi dedikleri bizim de katil mermi olarak nitelendirdiğimiz olayda en çok zarar gören kesim maalesef çocuklar oluyor. Atılan bu mermilerin hepsi bir başkasının hayatını söndürmeye adaydır. Kimse silah atarken bu birini öldürmez diyemez. Herkes silah atarken bilmelidir ki bu birini öldürebilir. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmek lazım ve silah atmamak lazım. Bireysel silahlanmayı bırakalım" şeklinde konuştu.

"Havaya sıkılan her mermi katil mermidir"

Anne Asiye Atıcı da, savcılığa ifade verirken o anları tekrar yaşadığını belirterek, "Biz tatil için buraya geldik, her sene tatilde dedesinin yanına geliyorduk. Çocuklarımız bu kadar güzel bir doğada oynamayacaksa çocuklarımızı nereye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Baba, Mustafa Atıcı ise havaya sıkılan her merminin katil mermi olduğunu vurgulayarak, "Kimse yorgun mermi diye isimlendirmesin. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. Hayırlısıyla inşallah fail bulunur. Gerekli cezayı almasını canı gönülden istiyorum. Tokat'ın Erbaa ilçesinde yarın 17 yaşındaki Hanife Büşra Konyar'ın duruşması var. Tokat'a duruşmasına gideceğiz. Uzaktan akrabayız ama sonuçta aynı acıyı yaşıyoruz. İkimiz de evladımızı kaybettik. Biri 15, diğeri 17 yaşında. Bu sadece bir insanın anlık zevki için havaya sıktığı bir merminin sonucu. Hiçbir zaman yorgun mermi değil, katil mermidir. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir. İnşallah bulunacak, umudumuz o yönde" diye konuştu.

Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanımız Berrak Pınar Alioğlu, soruşturmanın takipçisi olduklarını dile getirerek, "Suçluların bulunması için savcılık tarafından etkin bir soruşturma yürütülüyor" dedi.

15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor
15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor
15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor
15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor

Trabzon Barosu, Mustafa Atıcı, Cumhuriyet, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşında yorgun mermi ile ölen Emir'in ailesi olayın faillerinin bulunmasını istiyor - Son Dakika


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