15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi

25.10.2022 14:22
15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi

Eskişehir'de yılbaşı gecesi 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Bünyamin M. hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'şantaj' suçlarından 23 yıla kadar...

Eskişehir'de yılbaşı gecesi 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan Bünyamin M. hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'şantaj' suçlarından 23 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 2022'nin yılbaşı gecesi Bünyamin M.'nin (37) Tepebaşı ilçesindeki ikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin M. yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı. Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına tecavüz etti. Sonrasında Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda, kendi telefonuna aktardığı yazışmaları ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti.

3 farklı suçtan cezalandırılması istenmişti

15 yaşındaki mağdurun geçen Şubat ayında şikayetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede şüpheli Bünyamin M. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası talep edildi. Ayrıca suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılması istendi. Ayrıca şüphelinin 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'tehdit' suçundan ise alt sınırı 9 ay olmak üzere 2 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

Mütalaada sanığın 'şantaj' suçundan cezalandırılması istendi

Davanın üçüncü duruşmasında esas hakkında mütalaa verildi. Mütalaada, sanık Bünyamin M.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca mahkeme savcısı, iddianamede 'tehdit' suçundan cezalandırılması istenen sanığın üzerine atılı suçun vasfı itibariyle 'şantaj' suçunu oluşturduğu gerekçesiyle, Bünyamin M.'nin 'şantaj' 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Fotoğraflarını babasına göstermek için aldım"

Şantaj suçuyla ilgili ek savunma hakkı verilen sanık Bünyamin M. duruşmadaki beyanında, "Ben baldızımın fotoğraflarını babasına göstermek için aldım. Göstermeme izin vermedi ve eğer böyle bir şey yaparsam kendine zarar vereceğini söyledi. Ben de söz vermesini istedim ve babasına göstermedim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık avukatlarına süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Eskişehir gündem haberleri | 'Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi', Eskişehir'de tanıtıldı Eskişehir gündem haberleri | 'Güvenlik Kültürünü Yaşam Biçimine Dönüştürüyoruz Projesi', Eskişehir'de tanıtıldı Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan, Eksi 25 Çocuk Köyü'ne ziyaret Eskişehir gündem haberleri... AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay'dan, Eksi 25 Çocuk Köyü'ne ziyaret

Eskişehir, Yılbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:40 Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'in konuşması sırasında Yavaş ve İmamoğlu'nun paylaşımları dikkat çekti
14:20 Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin son kararı belli oldu
14:12 MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı
14:01 ABD Temsilciler Meclisi'nden Başkan Biden'a Rusya uyarısı: Doğrudan müzakerelere geçin
13:54 İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıda bulunuldu
13:43 Kral Charles, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'a hükümet kurma yetkisi verdi
13:33 Elon Musk'ın attığı Yunanca tweet gündem oldu! Yunanlar, "savaşa vurgu" olarak algıladıkları tweetle "Sıra bize mi geldi?" sorunu yöneltti
13:28 İngiliz basını yazdı: Rusya lideri Putin, halefi olarak Sergei Kiriyenko'yu seçti
13:18 50 yıldır duş almamasına rağmen sağlık sorunu bulunmayan adam 94 yaşında hayata gözlerini yumdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 14:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki baldızına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 23 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement