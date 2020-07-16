15 yaşındaki Buğra, denizde boğuldu - Son Dakika

15 yaşındaki Buğra, denizde boğuldu
ORDU'nun Altınordu ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılıp kaybolan Buğra Akkoz (15) ekipler tarafından bulunarak karaya çıkarıldı.
ORDU'nun Altınordu ilçesinde denizde yüzerken akıntıya kapılıp kaybolan Buğra Akkoz (15) ekipler tarafından bulunarak karaya çıkarıldı. Akkoz kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kumbaşı Mahallesi'ndeki sahilde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte serinlemek için denize giren Buğra Akkoz, akıntıya kapıldı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye arama-kurtarma ile Ordu Su Kazaları Engelleme Merkezi (OSKEM) ekipleri olay yerine geldi. Yarım saat süren arama çalışmaları sonucu kayaların altında bulunan Akkoz baygın halde karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahalede bulunduğu Akkoz, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akkoz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:30 Kaynak: DHA
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