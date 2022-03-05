15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı - Son Dakika
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15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

05.03.2022 17:53
15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı

Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki dün iş yerinde meydana gelen olayda, M.Ç, yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Çocuğun olayı ailesine söylemesinin ardından sapık tutuklandı.

Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki dün iş yerinde meydana gelen olayda, M.Ç, yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.

ÇOCUK OLAYI AİLESİNE ANLATTI

Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

TACİZCİ ADAM TUTUKLANDI

Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç, gözaltına alındı. Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bayramiç, Polis, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı - Son Dakika


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