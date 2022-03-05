Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki dün iş yerinde meydana gelen olayda, M.Ç, yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu.
Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç'den şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç, gözaltına alındı. Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı - Son Dakika