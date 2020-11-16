15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DAYAK SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ - Son Dakika

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DAYAK SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

16.11.2020 13:21
15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DAYAK SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ, System.String[]

Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendiÖzden ATİK /İstanbul, DHA - KAĞITHANE'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve dün adli kontrolle serbest bırakılan...

Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi

Özden ATİK/İstanbul, DHA - KAĞITHANE'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve dün adli kontrolle serbest bırakılan iki şüpheli hakkında savcılık, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. ve darp anlarını cep telefonuyla kayda alan Bayram S. K'nin nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulundu. Savcı tarafından yapılan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına yapılan itirazda, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi darp edip kameraya aldıkları, kamera kaydının tetkikinde mağdura daha önce yapılmış olan fiziksel şiddetin teyit maksatlı mağdura sorulduğu, mağdurun da yara berelerin Yücel B. tarafından gerçekleştirildiğini belirttiği ifade edildi. Yazıda, diğer şüpheli Bayram S. K'nin ise videoyu çekerken "Evet Yücel abi devam et, Yücel abi. Bu böyle bitmez Yücel abi" diyerek mağduru darp etmesi yönünde söylemde bulunduğu anlatıldı. İtiraz yazısında, "Şüphelilerin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan mağduru darp ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu" belirtilerek haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edilmiş, darp anları Bayram S.K. tarafından cep telefonuyla kayda alınmıştı. Görüntüleri gören Enes Y.' nin amcası, iş yerine gelerek çocuğu almıştı. Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığı ortaya çıkan çocuğun darp edilmesi görüntüleri tepkiye neden olmuştu. Olayın ortaya çıkması üzerine polis,  şüpheliler Yücel B. ile o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden Bayram S.K'yı gözaltına almıştı. İki şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılmıştı. Savcı iki şüphelinin de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Kağıthane, İstanbul, Bayram, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DAYAK SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ - Son Dakika


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