15 yaşındaki çocuğa dayak soruşturması; İki şüpheli hakkında jet iddianame (1) - Son Dakika

Özden ATİK/ İstanbul, DHA Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan iki şüpheli hakkında savcılık, soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan jet iddianamede, iki şüphelinin 4 yıldan 6'şar aya kadar hapisleri talep edildi. Savcılık iddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde tutuklanmalarını da talep etti.