Kaza, gece saatlerinde Bartın Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. Ehliyetsiz Mustafa Aloğlu yönetimindeki 74 BB 669 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, direk ise yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Aloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Enes Gökbayrak (18), Emrecan Genç (14) ve Emre Genç (16) ise sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BARTIN-15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KULLANDIĞI OTOMOBİL DİREĞE ÇARPIP İKİYE BÖLÜNDÜ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

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