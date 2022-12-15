Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı - Son Dakika
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Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı

15.12.2022 15:25

Diyarbakır'da kusma, bulantı ve şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye götürülen 15 yaşındaki çocuğun çekilen röntgeninde 1 metrelik şarj kablosu ve toka yuttuğu tespit edildi. Çocuk, gerçekleştirilen operasyonla yuttuğu cisimlerden kurtarıldı.

Diyarbakır'da kusma ve bulantı şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye götürülen erkek çocuğunun çekilen röntgeninde, midesinde şarj kablosu ve toka olduğu tespit edildi. Bunun üzerine çocuk, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Üniversitenin Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan ve ekibi tarafından yapılan endoskopik işlemle çocuğun midesindeki kablo ve toka başarıyla çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.

"KABLOYU ÇIKARIRKEN ZORLANDIK"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yaşar Doğan, kablonun bir ucunun ince bağırsağa geçmesi nedeniyle zorlandıklarını ifade ederek, "Hastanın kusma ve karın ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Orada yapılan incelemelerde hastanın midesinde kablo tespit edilmesi üzerine bize danışıldı. 112 aracılığıyla hastaya gerekli işlemi yapıp yapmayacaklarını bize sordular. Biz de hastayı bize gönderebileceklerini kendilerine ilettik. Hasta bize geldikten sonra ön hazırlık yapıldı ve gerekli olan açlık süresinin ardından hastaya endoskopik işlem yapıldı. Endoskopik işlemle midedeki kablo çıkarıldı. Kabloyu çıkarırken açıkçası zorlandık, çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. İşlem başarılı bir şekilde sonlandırıldıktan sonra hasta sağlıklı bir şekilde evine gönderildi" dedi.

Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu çıktı
Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu çıktı
Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu çıktı
Kaynak: DHA
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Yaşar Doğan, Diyarbakır, Elazığ, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da şiddetli ağrıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 1 metrelik şarj kablosu ve saç tokası çıktı - Son Dakika
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