15 Yaşındaki Çocuğun Silah Merakı Ölümle Sonuçlandı
1 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde evde silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde evde silahla oynayan 15 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.
Olay, Boğazkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul son sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Sefa K, evde oynadığı silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah sesini duyan babaannesi odaya girdiğinde torununu yerde kanlar içinde buldu. Ağır yaralanan çocuk olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sefa K. otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:17 Kaynak: İHA
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