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15 yaşındaki çocuk akaryakıt istasyonunda traktör yıkarken elektrik akımına kapılıp öldü

1 saat önce

Samsun'da 15 yaşındaki çocuk akaryakıt istasyonunda traktör yıkarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuk akaryakıt istasyonunda traktör yıkarken elektrik akımına kapılıp öldü, System.String[]
Samsun'da 15 yaşındaki çocuk akaryakıt istasyonunda traktör yıkarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Demiryurt Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Yusuf Doğan Kalpaklı, akaryakıt istasyonundaki 1 lira madeni para atılarak çalışan araç yıkama makinesi ile traktörlerini yıkamak isterken, yıkama makinesinin elektrik kaçırması sonucu elektrik akımına kapılarak yere düştü. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf Doğan Kalpak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından olay yerine elektrikçi götürülerek yıkama makinesi üzerinde yapılan incelemede makinenin elektrik kaçırdığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:41 Kaynak: İHA
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