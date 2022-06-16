Olay, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hüseyin D. ikamet etikleri evin 4. katındaki balkonda oturduğu sırada tutunduğu balkon kenarındaki mermerin yerinden kapması sonucu aşağı düştü. Apartmanın istinat duvarı ile akaryakıt istasyon duvarı arasına düşen Hüseyin D., vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ve ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Türkeli, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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