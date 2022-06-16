15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

16.06.2022 13:59
15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Sinop'ta 4. katdaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden kapması sonucu düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta 4. katdaki balkonda tutunduğu mermerin yerinden kapması sonucu düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hüseyin D. ikamet etikleri evin 4. katındaki balkonda oturduğu sırada tutunduğu balkon kenarındaki mermerin yerinden kapması sonucu aşağı düştü. Apartmanın istinat duvarı ile akaryakıt istasyon duvarı arasına düşen Hüseyin D., vatandaşların yardımıyla çıkartılarak ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ve ardından da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin D.'nin cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Türkeli, Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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