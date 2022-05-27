15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

27.05.2022 23:38

Ağrı'da çaldığı televizyonla kaçarken yakalanan 15 yaşındaki çocuk, işlem yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Ağrı'da çaldığı televizyonla kaçarken yakalanan 15 yaşındaki çocuk, işlem yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, polis tarafından durdurulan 15 yaşındaki A.A'nın üzerinde yapılan aramada elindeki battaniyeye sarılı televizyon ve kumanda ele geçirildi. Olaydan kısa bir süre sonra hırsızlık ihbarı alan ekipler, gittikleri iş yerinde çalınan eşyaların çocuğun üzerinde bulunan eşyalar olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayına 2 kişinin karıştığını tespit eden ekipler, A.A'nın yanında bulunan şahsın tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Savcılık kararı ile yakalanan A.A'nın ise suça sürüklenen çocuk işlemi yapıldıktan sonra ailesine teslim edildiği öğrenildi.

(Merve Gökbakan - İHA)

15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı
15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı
15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı
15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı

YORUMLAR
500
Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Sahte dolarlarla yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı Ağrı'da anneleri vefat eden kardeşler polisin motosiklet turuyla moral buldu Ağrı'da anneleri vefat eden kardeşler polisin motosiklet turuyla moral buldu
Kaynak: İHA

Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:38 Gaziantep'teki saldırı girişimine müdahale eden polis memurları, Bakan Soylu tarafından ödüllendirildi!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
22:00 Ülkemizde 27 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 940 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
21:16 Vatandaşa "3 kat olmaz" cevabını veren İmamoğlu, gerçeği İETT Müdürü'nden öğrendi!
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 23:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: 15 yaşındaki çocuk çaldığı televizyonla kaçarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement