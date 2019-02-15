Son Dakika Haberleri: 15 Yaşındaki Çocuk Cep Telefonu Gasbından Tutuklandı

15 Yaşındaki Çocuk Cep Telefonu Gasbından Tutuklandı

47 dakika önce

Samsun'da parkta bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, mahkemece tutuklandı.

15 Yaşındaki Çocuk Cep Telefonu Gasbından Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da parkta bir kişinin cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Anneler Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki O.E., parkta karşılaştığı Irak uyruklu 13 yaşındaki M.M.'den para istedi. M.M.'nin para vermemesi üzerine cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen O.E. kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan O.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:52 Kaynak: İHA

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