15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk, babasının tüm çabalarına rağmen boğularak hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk, babasının tüm çabalarına rağmen boğularak hayatını kaybetti. Baba oğlunun cansız bedenini morgdan alırken, anne gözyaşlarına boğuldu.

Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Mario Jardel'den eski takımı G.Saray'a sert eleştiri: Kazanman için benim geri mi gelmem lazım?
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı


Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Bucak ilçesi Kızılseki köyündeki Sarıotlu Deresi'nde meydana geldi. Baba Mustafa Dinler, 2 oğlu ve bir kızını yanına alarak serinlemek için dereye gitti. 15 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Oğuz Dinler, derede yüzerken biranda gözden kayboldu. Baba Dinler, suya batıp çıkan oğlunu kurtarmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren baba kendisini de güçlükle dışarı attı. Oğlunun gözlerinin önünde kaybolup gittiğini gören baba, hemen durumu yakınları ile jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla yaklaşık 45 dakika sonra Oğuz Dinler'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından çocuğun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alan anne Fatma Dinler gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Oğuz Dinler'in cenazesi anne Fatma ve baba Mustafa Dinler tarafından teslim alındı. Baba Oğuz Dinler, gözlerinin önünde boğulan oğlunun cenazesini kendi elleriyle cenaze aracına koydu.


Oğuz Dinler'in cenazesinin Bucak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Burdur, Bucak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:20 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:23 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız 12:18 Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi 12:16 Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı 11:59 Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı 11:17 Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı 11:07 Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın 10:49 Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu 10:47 Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 10:39 Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? 10:28 Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 10:22 Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak 10:13 Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir 09:55 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 09:55 John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti 09:35 Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
12:23
Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi
12:18
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
12:16
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
11:59
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
11:17
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
11:07
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:49
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
10:47
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
10:39
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
10:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 12:38:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]