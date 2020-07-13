15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

- 15 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

Dereye giren 15 yaşındaki çocuk, babasının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı

Baba morgtan oğlunun cenazesini teslim alırken, anne gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA - Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için dereye giren 15 yaşındaki çocuk babasının tüm çabalarına rağmen boğularak hayatını kaybetti. Baba, oğlunun cansız bedenini morgtan alırken, anne göz yaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Bucak ilçesi Kızılseki Köyü, Sarıotlu Deresi'nde meydana geldi. Baba Mustafa Dinler, 2 oğlu ve 1 kızını yanına alarak serinlemek için dereye gitti. 15 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Oğuz Dinler, derede yüzerken biranda gözlerden kayboldu. Baba Dinler, suya batıp çıkan oğlunu kurtarmaya çalıştı. Boğulma tehlikesi geçiren baba kendisini de güçlükle dışarı attı. Oğlunun gözlerinin önünde kaybolup gittiğini gören baba hemen durumu yakınları ile jandarma ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla yaklaşık 45 dakika sonra Oğuz Dinler'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından Oğuz Dinler'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan anne Fatma Dinler gözyaşlarına boğuldu. Otopsi işlemlerinin ardından Oğuz Dinler'in cenazesi anne Fatma ve baba Mustafa Dinler tarafından alındı. Baba Oğuz Dinler, gözlerinin önünde boğulan oğlunun cenazesini kendi elleriyle cenaze aracına koydu.

Dinler'in cansız bedeni Bucak ilçesinde toprağa verilecek.