15 Yaşındaki Çocuk, Kazayla Annesini Öldürdü (2)
1 saat önce
ANNE, YAŞAMINI YİTİRDİKayseri'de 15 yaşındaki V.Y'nin iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla vurduğu annesi Ayşe Yiğit (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ANNE, YAŞAMINI YİTİRDİ Kayseri
'de 15 yaşındaki V.Y'nin iddiaya göre evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla vurduğu annesi Ayşe Yiğit (55) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan
ilçesine bağlı Hilal Mahallesi, Diker Sokak'ta meydana geldi. Evde bulunan av tüfeğinin yerini değiştirmek isteyen V.Y., kazayla annesi Ayşe Yiğit'i vurdu. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:24 Kaynak: DHA
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