Son Dakika Haberleri: 15 Yaşındaki Çocuk, Kazayla Tetiğe Basınca Annesini Yaraladı

15 Yaşındaki Çocuk, Kazayla Tetiğe Basınca Annesini Yaraladı

1 saat önce

KAYSERİ'de V.Y. (15), iddiaya göre, evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe basınca, annesi A.Y.'yi (55) göğsünden vurarak yaraladı.

15 Yaşındaki Çocuk, Kazayla Tetiğe Basınca Annesini Yaraladı, System.String[]
KAYSERİ'de V.Y. (15), iddiaya göre, evde av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe basınca, annesi A.Y.'yi (55) göğsünden vurarak yaraladı. Hastanede tedaviye alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesine bağlı Hilal Mahallesi'ndeki Diker Sokak'ta meydana geldi. V.Y. adlı erkek çocuğu, iddiaya göre, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğinin yerini değiştirmek isterken kazayla tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla birlikte odada bulunan anne A.Y. göğsünden vurularak yere yığıldı. Silah sesini duyan komşular, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, göğsünden yaralanan A.Y.'yi, ambulansla  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. V.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:30 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
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