Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu

1 saat önce

15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı olduGAZİANTEP - Gaziantep'te kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yabanca uyruklu 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet, mahalledeki okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yığıldı. Kafasından kanlar aktığını gören Muhammet'in arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Okulun bahçesine gelen Muhammet'in ailesi olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Muhammet, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Muhammet'in ölümüne yol açan şüphelinin, kimliğinin belirlenip yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğun 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Fenerbahçe'de Mauricio Isla sakatlandı! Kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, turuncu bikinisiyle plaja damga vurdu Geçen yıl 15 liraya kadar düşen Antep fıstığı bu yıl 50 liradan satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 15:17:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]