15 yaşındaki çocuk maganda kurşunu kurbanı oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 9 gün önce Şehitkamil ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yabanca uyruklu 15 yaşındaki Hüseyin Muhammet, mahalledeki okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yığıldı. Kafasından kanlar aktığını gören Muhammet'in arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi. Okulun bahçesine gelen Muhammet'in ailesi olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan Muhammet, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Muhammet'in ölümüne yol açan şüphelinin, kimliğinin belirlenip yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.