Son Dakika Haberleri: 15 Yaşındaki Çocuk Otomobil Hırsızlığından Tutuklandı

15 Yaşındaki Çocuk Otomobil Hırsızlığından Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk, otomobil hırsızlığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15 Yaşındaki Çocuk Otomobil Hırsızlığından Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk, otomobil hırsızlığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.'ye ait park halindeki otomobil çalındı. Polis yaptığı araştırma sonucu otomobili 15 yaşındaki A.S.'nin çaldığını tespit etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.S.'nin aynı zamanda Ankara Sincan Cezaevi'nden firar ettiği otaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece oto hırsızlığı suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:21 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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