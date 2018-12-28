15 Yaşındaki Çocuk Otomobil Hırsızlığından Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da 15 yaşındaki bir çocuk, otomobil hırsızlığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da 15 yaşındaki bir çocuk, otomobil hırsızlığı suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E.'ye ait park halindeki otomobil çalındı. Polis
yaptığı araştırma sonucu otomobili 15 yaşındaki A.S.'nin çaldığını tespit etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.S.'nin aynı zamanda Ankara Sincan Cezaevi
'nden firar ettiği otaya çıktı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece oto hırsızlığı suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:21 Kaynak: İHA
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