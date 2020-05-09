15 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle arkadaşını yaraladı - Son Dakika

15 yaşındaki çocuk oynadığı tüfekle arkadaşını yaraladı

AFYONKARAHİSAR'da 15 yaşındaki İ.Ç.'nin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşı M.A.G. (14) göğsünden vurularak ağır yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da 15 yaşındaki İ.Ç.'nin oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu arkadaşı M.A.G. (14) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. İ.Ç.'nin köy odasında oynadığı dedesinden kalma av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar İ.Ç.'nin karşısında oturan arkadaşı M.A.G.'nin göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan M.A.G. yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İ.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancaya el konuldu. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancaya el konuldu. Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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