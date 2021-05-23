15 yaşındaki çocuk, silahla oynarken annesini vurdu - Son Dakika

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki H.N. evde bulunan silahla oynamaya başladı.

AYAĞINDAN VURDU

O sırada H.N. silahın ateş alması sonucu annesi Y.N.'yi ayağından vurdu. Evde bulunan diğer aile üyeleri Y.N.'ye ilk müdahaleyi yaparak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri ayağından vurulan Y.N.'ye yaptığı müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri 15 yaşındaki H.N. ile evde konuşarak sakinleştirmeye çalışırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ise evde ve silahta inceleme yaptı. Olayın ardından H.N., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan, hastaneye kaldırılan anne Y.N.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.