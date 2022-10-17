Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir sürücünün tehlikeli şekilde araç kullanarak park halindeki diğer araçlara çarptığı ihbarı üzerine Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 UZ 677 plakalı otomobili takibe aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı - Son Dakika

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