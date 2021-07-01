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15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

01.07.2021 18:22
15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı, System.String[]

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yeniden gözaltına alınan 2 şüphelinin hakimlik sorgusundaki ifadeleri ortaya çıktı.

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yeniden gözaltına alınan 2 şüphelinin hakimlik sorgusundaki ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından S.T. (17) ile T.Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden S.T. 'eziyet etme' suçundan tutuklanırken, T.Y., aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan haklarında yakalama kararı çıkarılan Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) yakalanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor.

"Elif aşağıya düştü, suçlamaları kabul etmiyorum"

Hakimlikte ifade veren şüpheli S.T. ifadesinde, "Önce Elif'in gelmesini istemedim. Çünkü her geldiğinde 'canım sıkkın' diyerek alkol almak istiyordu. Elif'in psikolojik sorunları vardı. Ailesinden baskı görüyordu. Benim ailem Elif ile görüşmemi istemiyordu. Elif benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Biz Elif'le daha önce de birçok kez kavga ettik. Hatta bir keresinde polisler de müdahil oldular. Olay günü ormanlık alana gittik ben 3 - 4 bardak viski içtim. Elif daha sonra 'Cebeci köyüne gidelim fotoğraf çekiliriz' dedi. Arabadayken T.Y'nin telefonu Elif'in elindeydi. Daha sonra arabadan inince Elif, T.Y'nin telefonunu yere attı. Ben de kendisine bağırdım. Bir süre yukarı tarafta oturduk. Elif bana ve T.Y'ye ağır küfürler etti. Ufuk telefonu ile bizim videomuzu çekmeye başladı. Bu videoyu Elif kendine gelsin, halini görsün diye çekmek istedi. Elif önce T.Y'ye saldırdı. Ben de aralarına girdim. Daha sonra ben Elif'e vurmaya başladım. Kendine getirmek istedim. Daha sonra sakinleştik, birlikte oturduk. Sevgilisi Onur'dan bahsetmeye başladı. Onun için öleceğini söyledi. Sonra bir anda uçuruma doğru gitti ve kendini bıraktı. Ancak, aşağıda bulunan taşa tutunmayı başardı. Ben elimi uzatmaya çalıştım ancak Gürkan beni düşmeyeyim diye çekti. Bu esnada yardım edilmesi için bağırmaya başladı ancak, Elif aşağıya düştü. Suçlamaları kabul etmiyorum, serbest bırakılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Elif ile aramda husumet yoktur"

Hakimlik sorgusunda, kendisine ablasından gelen 'başına bela açacaksın' mesajının sorulmasına ilişkin konuşan şüpheli S.T., "Mesaj benim o akşam başka bir arkadaşıma kalmaya gideceğimi bildiği için yazılmıştır. Çünkü biz dışarıda kaldığımız zaman bizden endişe ediyorlardı. Biz kesinlikle Elif'i darp etmeyi planlamadık. Evet Elif ile sürekli kavga ederiz ancak planlı bir şey yoktur. Onur ile T.Y. birbirlerini iyi tanırlar. Kardeş gibidirler. T.Y'nin neden Onur'u tanımadığını söylediğini bilmiyorum. Benim Elif ile aramda herhangi bir husumet yoktu" dedi.

"S.T ile yakın arkadaş olduğum için Elif beni çok kıskandı"

Diğer şüpheli T.Y. ise savunmasında, "S.T'yi çok uzun süredir tanımıyorum ancak yakın arkadaşımdır. S.T. ile Elif vasıtasıyla tanışmıştık. Elif'i yaklaşık 4 senedir aynı mahallede oturmamız sebebiyle tanıyorum. S.T. beni aradıktan sonra Gemili Park'a gittim. S.T bu esnada Elif ile mesajlaşıyordu. Elif'te yanımıza gelmek istediğini söyledi, 'Moralim çok bozuk' dedi. Biz de tamam dedik. Son dönemde ben S.T ile yakın arkadaş olduğum için Elif beni çok kıskandı. Elif'in bir süredir görüştüğü Onur isimli bir erkek arkadaşı vardı. Ben bu şahsı zaman zaman mahallede görüyordum ancak hiç tanışmadım. Bu şahıs uzun bir süre önce instagram hesabı üzerinden takip isteği göndermişti. Ben de kabul ettim. Elif olay günü bana bu durumu kabullenemediğini ve bana kızdığını söylemişti. Biz S.T. ile otururken Elif de yanımıza geldi. S.T, gezmek için Ufuk B. isimli arkadaşını aradı. Ben Ufuk'la daha önce bir kez görüşmüş ve tanışmıştım ancak Gürkan'ı tanımıyorum. Ufuk ile Gürkan bir süre sonra araç ile yanımıza geldiler. Birlikte arabaya bindik. Gürkan bize 'Ne yapmak istersiniz, ne içmek istersiniz' diye sordu. Elif bunun üstüne 'Moralim çok bozuk viski içelim' dedi. Sanıyorum sevgilisi ile arasında yaşadığı şeyler sebebiyle morali bozuktu. Gidip alışveriş yaptık. Daha sonra Cebeci köyüne doğru gittik. Açık alanda bir yerde oturduk ve içki içtiler. Hatırladığım kadarıyla ben yarım bardak içtim. Elif yaklaşık 6 bardak viski ile enerji içeceğini karıştırarak içti. Hatırladığım kadarıyla S.T. de 2 bardak içti. Kalanı da erkekler içti" şeklinde konuştu.

"Ben ve S.T. kaçmadık"

Elif Çakal'ın S.T.'ye hakaret ettiğini iddia eden T.Y., "S.T, Elif'in sakin olmasını istedi. Alkollü olduğu için neden küfrettiğini sormadı. Elif çok alkollüydü. Daha sonra arabaya bindik. Elif ve S.T. biraz daha gezmek istediler. Taş ocaklarına yakın bir yerde araçtan indik. S.T, Ufuk'a görüntü almasını söyledi. Bugünden önce Elif bana zaman zaman 'Seninle teke tek kavga edelim' diyordu. Bunun sebebini erkek arkadaşı olarak gösteriyordu. Taş ocaklarının orada Ufuk görüntü almaya başladıktan sonra Elif bana saldırdı. Elif benim saçlarımdan tuttu. Ben de kendimi savunmak için onun saçlarından tuttum. Ben yere düştükten sonra S.T araya girdi. S.T, Elif'i kendine gelmesi için tokatlamaya ve dövmeye başladı. Kavga bittikten sonra ben Elif'i kenara çektim. Konuşmaya başladık, sarıldık. Kendisine nasihatler verdim. S.T ile de konuştular. Daha sonra Elif bir anda sinir krizi geçirdi. Saçlarını yolmaya başladı. Ölmek istiyorum diyerek uçurumun kenarına koştu. Bir anda kendisini aşağıya bıraktı. Ancak baktığımızda bir taştan tutunduğunu gördüm. Hemen yardım için seslendi ancak bu esnada tutunduğu taş kaydı ve aşağı düştü. Erkekler korktukları için kaçtılar. Ben ve S.T. kaçmadık" dedi.

Mesajlarının sorulduğu T.Y. savunmasında, "Alkol alırken Elif bana 'Seni döveceğim' dediği için yakın arkadaşım olan Beyza'ya mesaj atmıştım. O da bunun üzerine bana telefon inceleme tutanağında bahsedilen mesajları atmış" diyerek cevap verdi. - İSTANBUL

Sultangazi, İstanbul, Viski, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika


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