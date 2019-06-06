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15 yaşındaki Fatma akıntıya kapıldı

1 saat önce

15 yaşındaki Fatma akıntıya kapıldı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut bulunamadı.

15 yaşındaki Fatma akıntıya kapıldı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut bulunamadı.
KAHRAMANMARAŞ - KahramanmaraşKahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut bulunamadı.
Afşin ilçesinde 17: 15 sularında meydana gelen olayda; Hurman Çayının kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut, derenin kenarında kardeşleriyle oynamaya başladı. Derenin kenarında dengesini kaybeden Karatut akıntının fazla olmasıyla suya kapılarak kayboldu.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğün dalgıç ekibi, Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Dalgıç ekibi, AFAD ekipleriyle yüzlerce vatandaş 3 kilometrelik alanda arama çalışması yapıtı. Ancak Fatma Nur Karatut bulunamadı. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sabah devam ettirmek üzere son verdi.
15 yaşındaki Fatma akıntıya kapıldı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Afşin, Fatma Nur, 3. Sayfa
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