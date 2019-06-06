15 Yaşındaki Fatma Akıntıya Kapıldı
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Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dağlıca mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut bulunamadı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:19 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş'ın Afşin
ilçesine bağlı Dağlıca
mahallesine ailesiyle piknik yaparken Hurman Çayında akıntıya kapılarak kaybolan 15 yaşındaki Fatma Nur
Karatut bulunamadı.
Afşin ilçesinde 17: 15 sularında meydana gelen olayda; Hurman Çayının kenarında ailesiyle birlikte piknik yapan 15 yaşındaki Fatma Nur Karatut, derenin kenarında kardeşleriyle oynamaya başladı. Derenin kenarında dengesini kaybeden Karatut akıntının fazla olmasıyla suya kapılarak kayboldu. Adıyaman
Emniyet Müdürlüğün dalgıç ekibi, Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Dalgıç ekibi, AFAD
ekipleriyle yüzlerce vatandaş 3 kilometrelik alanda arama çalışması yapıtı. Ancak Fatma Nur Karatut bulunamadı. Arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sabah devam ettirmek üzere son verdi. - KAHRAMANMARAŞ
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