Son Dakika Haberleri: - 15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu
Son Dakika Güncel Haber

- 15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu

55 dakika önce

- 15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştuRAMALLAH - İsrail cezaevinde 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayan 15 yaşındaki Filistinli çocuk Abdülcabbar Yasin, özgürlüğüne kavuştu.

- 15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu
RAMALLAH - İsrail cezaevinde 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayan 15 yaşındaki Filistinli çocuk Abdülcabbar Yasin, özgürlüğüne kavuştu.
İsrail hapishanelerinde yüzlerce çocuk tutuklu bulunuyor. Özgürlüğü kısıtlananlardan olan 15 yaşındaki Filistinli Abdülcabbar Yasin, 4 aylık tutukluluk süresini tamamlayarak serbest bırakıldı. İsrail askerlerine taş attığı suçlamasıyla tutuklanan Yasin, 4 ay önce düzenlenen bir polis baskınında gözaltına alınmış, İsrail mahkemesince suçlu bulunarak 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Filistinlilerin tutulduğu İsrail cezaevlerinde Gazzeli tutuklular için aile ziyaretlerine izin verilmiyorken, umuma açık ankesörlü telefon hizmeti verilmiyor. Tutuklu bulunanların yakınları, içeridekilerin tıbbi ihmallerin yaşandığını öğrendiklerini aktarıyor. Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim mağazasının içine torpil atan çocuk elbiseleri yaktı! Panik anları kamerada
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Kopan kaya parçalarının altında kalan çocuk, hayatını kaybetti Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 22:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - 15 yaşındaki Filistinli çocuk özgürlüğüne kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]